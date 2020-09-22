— "Рубин" оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды, шесть игроков получили желтые карточки. "Спартак" оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование (фанатами) оскорбительных выражений и на 70 тыс. рублей за использование и бросание пиротехники, — рассказал Григорьянц в интервью ТАСС.
Матч "Рубин" — "Спартак" завершился со счётом 0:2 в пользу московского клуба. Голом в матче отметился Джордан Ларссон, а также автогол на свой счёт записал защитник "Рубина" Михаил Меркулов.
После победы "Спартак" догнал лидирующий "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России, у обоих клубов по 17 очков, но питерцы впереди за счёт разницы мячей.
"Рубин" занимает восьмое место с 11 очками.
КДК РФС оштрафовал "Рубин" и "Спартак" на 100 тысяч
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о штрафах "Спартаку" и "Рубину" по итогам очного матча.
Фото: ФК "Рубин"
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