По информации источника, "красно-белые" на прошлой неделе связались с "Ренном", чтобы узнать условия возможного перехода 18-летнего футболиста. Сообщается, что французский клуб доволен прогрессом Соппи и видит в нем большой потенциал. По этим причинам "Ренн" отказался обсуждать его трансфер в "Спартак".
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Соппи принял участие в 3 матчах, проводя на поле в среднем 50 минут.
Источник: L'?quipe
"Ренн" отказался обсуждать со "Спартаком" трансфер 18-летнего защитника Соппи
"Спартак" проявил интерес к правому защитнику "Ренна" Брандону Соппи, но получил отказ.
Фото: ФК "Ренн"
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