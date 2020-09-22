"Я не верю в тренерский гений Тедеско. Я верю в футболистов, очень много зависит от их качества. По составу и болельщикам "Спартак" не должен опускаться ниже третьего места в нашем чемпионате, кто бы его ни возглавлял.
Может ли "Спартак" реально конкурировать с "Зенитом"? Думаю, времени прошло достаточно, чтобы так говорить", - цитирует Мостового "Спорт-экспресс".
После 8-и туров "Зенит" и "Спартак" делят 1 строчку в Российской Премьер-Лиге. Встреча команд состоится 3 октября в рамках 10-го тура РПЛ.
Мостовой: "Спартаку" реально конкурировать с "Зенитом"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой рассказал о своем отношении к тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско и о шансах московского клуба в борьбе с "Зенитом".
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