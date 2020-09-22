По информации источника, аргентинец не намерен уходить из "Зенита" до окончания срока действующего соглашения, который истекает летом 2021 года. Сообщается, что Дриусси думал о продолжении карьеры в МЛС, но после разговора с руководством "Зенита" решил остаться в Петербурге. Также утверждается, что "сине-бело-голубые" предложат 24-летнему футболисту новый контракт.
Напомним, что Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейта" в 2017 году. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинец принял участие в 5 матчах, в которых отметился 1 забитым голом и сделал 1 результативную передачу. На данный момент форвард восстанавливается от травмы, полученной в матче 5-го тура РПЛ против "Динамо".
Источник: Bobsoccer.ru
"Зенит" предложит Дриусси новый контракт
Нападающий Себастьян Дриусси хочет продолжить выступление за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
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