- Уже 10 лет всем отвечаю на этот вопрос. Единственная причина - у меня нет этой бумажки, хотя многие тренируют и без лицензии, а кто-то даже в футбол не играл. У меня есть 30 лет футбольного багажа. Никогда не выключаю телефон, в нашей стране все знают мой номер, так что набирайте, жду предложений, - цитирует Мостового "СЭ".
52-летний Мостовой также отметил, что пешком бы пошел работать в мадридский "Атлетико".
Александр выступал на позиции полузащитника. Помимо "Сельты", играл за "Спартак" и "Бенфику". Является одним из лучших полузащитников в истории сборной России. Мостовой провел 65 матчей за национальные команды России и СССР, забил 13 голов. Является чемпионом СССР 1987 и 1989 годов, победителем Кубка Интертото-2000, а также стал чемпионом среди молодежных команд в 1990 году.
Александр Мостовой - о тренерской работе: никогда не выключаю телефон, жду предложений
Бывший игрок "Сельты" и сборной России Александр Мостовой, ныне являющийся футбольным экспертом на телевидении, ответил на вопрос, почему он не работает тренером.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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