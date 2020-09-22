Недавно назначенный советник генерального секретаря РФС Александра Алаева Дэвид Эллерей считает такие меры необходимыми. Такой департамент уже существует в нескольких европейских лигах. Кто может возглавить структуру пока неизвестно.
Напомним, сегодня, 22 сентября, РФС совместно с командой проекта VAR в России провели анализ работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров в матчах 8-го тура РПЛ и признали, что решение засчитать гол Артема Дзюбы в матче "Урал" - "Зенит" было ошибочным.
Источник: "СЭ"
В РФС будет создан отдельный департамент VAR
В РФС будет создан специальный департамент, который будет отвечать за систему видеопомощи арбитрам.
Фото: CNN International
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