Напомним, на заседании комитета по этике, которое состоялось 2 сентября, были рассмотрены слова функционера о судействе в российском футболе. Федун заявлял, что не хочет участвовать в "клоунаде" и был готов снять "Спартак" с чемпионата после матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2). В результате, комитет оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей. Теперь руководитель красно-белых обязан выплатить эту сумму.
Источник: сайт РФС
Апелляция "Спартака" на решение комитета по этике о штрафе Федуна отклонена
Апелляционный комитет РФС отклонил апелляцию "Спартака" на решение комитета по этике о штрафе президента клуба Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"
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