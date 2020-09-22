Бразилец с российским паспортом имеет рейтинг 81. На второй строчке списка игроков из России находится голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев (80). На третьем и четвертом месте расположились полузащитник "Монако" Александр Головин и хавбек "Аталанты" (в симуляторе он еще игрок "Локомотива") Алексей Миранчук. Оба имеют рейтинг 79.
Пятое и шестое место поделили вратарь "Локомотива" Гильерме и нападающий "Спартака" Александр Кокорин (оба - 78). Седьмой - Денис Черышев, выступающий за "Валенсию" (77).
Марио Фернандес стал лучшим из россиян в симуляторе FIFA 21
Защитник ЦСКА Марио Фернандес имеет лучший рейтинг среди российских футболистов в футбольном симуляторе FIFA 21.
Фото: ЦСКА
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