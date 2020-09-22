Мусаев провел 100 матчей во главе "Краснодара". Больше только у Кононова

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев провел 100 матчей на посту наставника команды.

Фото: ФК "Краснодар"

Вчерашний матч с ПАОКом в Лиге чемпионов стал для Мусаева юбилейным. За сто матчей тренер 49 раз одержал победу, 25 раз сыграл вничью и 26 раз потерпел поражение.



Больше матчей во главе команды (131) провел Олег Кононов. Его статистика выглядит следующим образом: 72 победы, 31 ничья и 28 поражений.



Источник: сайт "Краснодара"