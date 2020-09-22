"Спартак" начал переговоры с "Нантом" о переходе опорника Туре

Полузащитник "Нанта" Абдулай Туре стал трансферной целью московского " Спартака ".

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Сообщается, что клубы начали переговоры. "Нант" не планирует удерживать своего футболиста и готов отпустить его в другой клуб за сумму более 10 млн евро.



26-летний француз имеет также паспорт Гвинеи. Он является воспитанником "Нанта". К играм за основной состав привлекается с 2013 года. В общей сложности он провел за команду в Лиге 1 95 матчей и забил 6 голов.



Источник: L'Equipe