— Это супер. Я очень рад за него. Он реально топовый футболист среди россиян. Это шаг вперед. Он своим примером показал: «Ребята, все возможно. Надо потрудиться, показать себя и все двери открыты, — рассказал футболист в интервью "Спорт Бизнес Online".
24-летний Зуев выступает за "Рубин" с лета текущего года, перейдя из "Ростова" за 1,5 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в пяти матчах чемпионата России, но не отметился результативными действиями.
24-летний Миранчук перешёл в "Аталанту" из "Локомотива" за 14,5 млн евро. Россиянин пока не может помочь команде, так как продолжает восстановление после травмы.
Зуев — об Алексее Миранчуке: он своим примером показал: "ребята, всё возможно"
Хавбек "Рубина" Александр Зуев прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту".
Фото: transfermarkt
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