"Мы благодарны Ивану Васильеву за приглашение на открытый урок. У футбола и балета на самом деле больше общего, чем кажется на первый взгляд. Это и высокая конкуренция в профессии, и серьёзные физические нагрузки. Здорово, что наши сферы становятся ближе - нам есть чему поучиться у коллег", - сказал Семак.
После 8-и туров "Зенит" с 17 очками делит со "Спартаком" 1 место в Российской Премьер-Лиге. Следующий матч "сине-бело-голубые" проведут дома 26 сентября с "Уфой".
Источник: "Чемпионат"
Семак и футболисты "Зенита" посетят урок по балетному мастерству
Звезда мирового балета Иван Васильев 27 сентября проведёт открытый урок по балетному мастерству, на который приглашены главный тренер "Зенита" Сергей Семак и воспитанники футбольной академии петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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