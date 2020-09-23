По информации источника, "красно-белые" рассматривают 19-летнего португальца как одного из кандидатов на позицию правого флангового защитника.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартаку" не удалось договориться с защитником "Тоттенхэма" Сержем Орье о переезде в Москву.
Тавареш - воспитанник "Бенфики", с основной командой стал работать в прошлом году. В минувшем сезоне чемпионата Португалии защитник принял участие в 12 матчах, проводя на поле в среднем 73 минуты, и получил 3 желтые карточки.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" проявляет интерес к 19-летнему защитнику "Бенфики" Таварешу
Защитник "Бенфики" Томаш Тавареш входит в сферу интересов московского "Спартака".
Фото: Marca
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