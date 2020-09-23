По информации источника, Кузяев сегодня, 23 сентября, был на матче молодежки "железнодорожников". Также сообщается, что главный тренер "Локомотива" Марко Николич одобрил переход хавбека.
Ранее стало известно, что москвичи готовы платить Кузяеву 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса. Агенты 27-летнего футболиста дадут ответ "Локомотиву" в пятницу.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата России Кузяев провел 20 матчей в составе "Зенита", в которых сделал 2 ассиста.
Источник: телеграм Ильи Казакова
Кузяев посетил матч молодежки "Локомотива"
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox.ru
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