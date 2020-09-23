"Сначала мы получим решение от апелляционного комитета, а потом решим. Почитаем, что они решили, на словах-то все понятно.
Сначала нужно получить мотивировочную часть. Думаю, получим ее в течение пяти-шести дней. Вероятность того, что пойдем в CAS, есть, и она большая", - приводит слова Газизова ТАСС.
Напомним, что штраф Леонид Федун получил за высказывания о снятии "Спартака" с РПЛ. После 8-и туров "Спартак" делит с "Зенитом" 1 место в чемпионате России.
Газизов - о штрафе Федуна: большая вероятность, что пойдем в CAS
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, когда клуб планирует оспорить решение о штрафе Леониду Федуну в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Фото: ФК "Спартак"
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