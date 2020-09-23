— Этот эпизод вызвал сумасшедшую реакцию, особенно у друзей из Москвы и тех, кто не болеет за "Зенит". У них есть клише — сразу говорят, что все куплены, VAR — тоже. А этот быстрый и легкий гол остановил желание зенитовцев бороться за победу. Не будь этого гола, они бы еще больше насоздавали голевых моментов, — рассказал комментатор в эфире "Радио Зенит".
Орлов считает, что быстрый гол оказал медвежью услугу "Зениту".
Напомним, в матче "Урал" — "Зенит" нападающий питерцев Артём Дзюба открыл счёт в матче на 4-й минуте. Изначально, арбитр встречи Сергей Карасёв указал, что в момент прострела от Данилы Кругового, Дзюба был в офсайде, поэтому не засчитал гол. Однако после подсказки судей на ВАР, Карасёв принял противоположное решение, засчитав взятие ворот.
В РФС объявили, что это решение было неверным.
Орлов: гол Дзюбы "Уралу" вызвал сумасшедшую реакцию, особенно у друзей из Москвы
Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал гол нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в матче с "Уралом" (1:1).
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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