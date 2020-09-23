Как сообщает источник, "Ростов" — не единственная команда, которая проявляет интерес к 18-летнему футболисту.
Шильцов, перешедший в систему "Спартака" в сентябре прошлого года, уже успел провести несколько тренировок с основной командой. Его вызывали вместо Аяза Гулиева, который был сослан в "Спартак-2".
В текущем сезоне Шильцов провёл три матча в молодёжном первенстве России.
Источник: "СЭ".
Источник: полузащитник "Спартака" Шильцов может перейти в "Ростов"
Полузащитник "Спартака" Константин Шильцов интересен "Ростову".
Фото: sports.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!