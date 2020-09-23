Этим постом они спародировали недавно опубликованную переписку жены фигуриста Евгения Плющенко Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой. Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию её мужа, но та ответила отказом.
"Станислав Саламович тебя ждёт, я тоже". Дзюба и Ягудин спародировали переписку Рудковской и Загитовой
Прославленный фигурист Алексей Ягудин опубликовал в соцсетях шуточную переписку с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.
Этим постом они спародировали недавно опубликованную переписку жены фигуриста Евгения Плющенко Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой. Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию её мужа, но та ответила отказом.
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