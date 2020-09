Евсеев: состоялся долгожданный трансфер

View this post on Instagram

Сегодня провели разбор матча с ЦСКА. Разобрали ошибки, которые допустили. Но при этом по движению, по скоростной работе, по спринтам это одна из лучших игр «Уфы» в сезоне. Однако соперник пробежал побольше. Проводил быстрые атаки, о чем мы говорили перед матчем. В переходных фазах был более эффективен. Затем провели тренировку, первую для Владислава Камилова. Состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев