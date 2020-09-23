"Мы подали заявление в СК РФ по городу Москве, так как считаем, что в действиях Широкова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений)", - сказал адвокат Александр Островский.
Напомним, что в августе Широков избил Данченкова во время матча любительского турнира. После игры арбитр написал заявление в полицию.
Отметим, что с Широкова взяли подписку о невыезде.
Широкова после инцидента отстранили от работы на "Матч ТВ", где он долгое время являлся экспертом в студии.
Источник: РИА Новости
Сторона избитого Широковым судьи подала заявление о покушении на убийство
Защита арбитра Никиты Данченкова обратилась в СК с требованием переквалифицировать статью на покушение на убийство.
Фото: Василий Пономарёв
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