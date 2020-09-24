"Зенит" сообщил о заключении контракта с 37-летним тренером по физической подготовке Альберто Наварро Галаперо.
Испанский специалист уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Ранее его привлекал к работе московский "Локомотив" - с конца января по май 2018 года Альберто Наварро проводил персональные занятия с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем.
В четырех последних матчах чемпионата санкт-петербургский "Зенит" одержал всего одну победу и набрал 5 очков, в предыдущих четырех - 4 победы и 12 очков. Команда находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками, столько же баллов у московского "Спартака".
Источник: ФК "Зенит"
Тренерский штаб "Зенита" пополнился испанским экс-сотрудником "Локомотива"
Тренер по физподготовке Альберто Наварро уже приступил к работе с командой.
Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
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