— "Спартак" всегда приятно обыгрывать, потому что такие победы в историю записываются. Но мы одинаково готовимся к каждому матчу.
В этом сезоне "Спартак" смотрится гораздо интереснее. А что это разве не заметно? Они идут в самом верху турнирной таблицы и по игре сейчас в очень хорошей форме, — рассказал функционер в интервью "СЭ".
Худяков отметил, что сейчас клуб поджимает турнирная таблица, поэтому "Тамбову" нужно набирать очки. Каждый матч для них сейчас особенно важен.
В прошлом сезоне "Тамбов" дважды обыграл "Спартак" в чемпионате (2:0; 2:3).
В текущем розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги тамбовчане идут на 13-й строчке турнирной таблицы с семью очками после восьми туров.
"Спартак" вместе с "Зенитом" делит первую строчку с 17 очками, но питерцы выше из-за разницы мячей.
Матч "Тамбов" — "Спартак" пройдёт 26 сентября.
Спортдиректор "Тамбова": победы над "Спартаком" всегда записываются в историю
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что клубу будет приятно обыграть московский "Спартак" в ближайшем туре чемпионата России.
Фото: ФК "Тамбов"
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