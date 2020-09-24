Как сообщает источник, 26-летнего француза не будет в клубе, так как в "Спартаке" рассматривают другие варианты усиления полузащиты.
Transfermarkt оценивает Туре в 8 млн евро, его контракт действителен до лета 2022 года.
В текущем сезоне хавбек дважды появился на поле в матчах Лиги 1, но не отметился результативными действиями.
Источник: telegram-канал "Футбольный Биги".
Источник: Туре не будет в "Спартаке"
Полузащитник "Нанта" Абдулай Туре не перейдет в "Спартак".
Фото: Getty Images
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