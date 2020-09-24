— Такое чувство, словно сбывается моя мечта. Не терпится целиком и полностью погрузиться в рабочий процесс, — рассказал специалист в интервью пресс-службе клуба.
Наварро рассказал, что его очень тепло приняла команда, хотя ему хорошенько досталось в туннеле для новичков.
Ранее специалист работал в московском "Локомотиве", где проводил персональные занятия для полузащитника Мануэля Фернандеша.
"Словно сбывается моя мечта". Новый тренер "Зенита" по физподготовке — о переходе в клуб
Новый тренер по физподготовке "Зенита" Альберто Наварро поделился эмоциями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
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