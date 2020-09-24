"Словно сбывается моя мечта". Новый тренер "Зенита" по физподготовке — о переходе в клуб

Новый тренер по физподготовке " Зенита " Альберто Наварро поделился эмоциями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

Фото: ФК "Зенит"

— Такое чувство, словно сбывается моя мечта. Не терпится целиком и полностью погрузиться в рабочий процесс, — рассказал специалист в интервью пресс-службе клуба.



Наварро рассказал, что его очень тепло приняла команда, хотя ему хорошенько досталось в туннеле для новичков.



Ранее специалист работал в московском "Локомотиве", где проводил персональные занятия для полузащитника Мануэля Фернандеша.