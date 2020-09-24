Губерниев: "Химки" могу спасти от вылета в качестве главного тренера, но я не пойду, много дел

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что может спасти "Химки" от вылета с РПЛ, но очень занят.

Фото: Павел Бедняков/"Известия"