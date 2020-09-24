— Уже говорил как-то раз: "Химки" могу спасти я от вылета в качестве главного тренера, но я не пойду, у меня много дел и проектов на телевидении. А так, пусть играют, как могут. Главное — это не увеличивать бюджет из бюджетных денег. Если будут спонсоры, то тогда пожалуйста, — рассказал Губерниев в интервью Sport24.
Губерниев считает, что не только в "Химки" должен прийти инвестор, они должны прийти в российскую экономику, медицину, образование, инвесторы должны быть везде. Но Губерниев отмечает, что такое количество инвесторов невозможно иметь.
"Химки" после восьми туров занимают предпоследнее место в чемпионате России с тремя очками.
Губерниев: "Химки" могу спасти от вылета в качестве главного тренера, но я не пойду, много дел
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что может спасти "Химки" от вылета с РПЛ, но очень занят.
Фото: Павел Бедняков/"Известия"
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