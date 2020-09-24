Как сообщает источник, "Краснодар" отказался от идеи покупки 27-летнего форварда, так как в клубе сейчас нет свободных мест для легионеров. Все восемь позиций в клубе заняты, а расставаться с кем-то из этих игроков южане не хотят.
Хедлунда первым предложили в "Краснодар", потому что его агент также предоставляет услуги футболистов "быков" Виктора Классона и Кристоффера Олссона.
Нападающий провёл два матча в первой сборной Швеции, забив в них один гол.
Источник: [media=https://metaratings.ru/news/krasnodar-otkazalsya-ot-napadayushchego-sbornoy-shvetsii-iz-za-limita-na-legionerov/].
Источник назвал причину отказа "Краснодара" от нападающего сборной Швеции
Услуги форварда "Брондбю" Симона Хедлунда предлагали "Краснодару".
Фото: ФК "Унион"
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