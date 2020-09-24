Знаменитый актер и болельщик московского "Локомотива" Валерий Баринов высказался о возможном подписании клубом хорватского форварда Марио Манджукича и хавбека сборной России Далера Кузяева. "Железнодорожники" после 8 туров первенства РПЛ набрали 12 очков и занимают девятую строчку в турнирной таблице. Победа в последнем туре над "Тамбовом" (1:0) позволила "Локо" прервать пятиматчевую безвыигрышную серию.
Баринов считает, что Кикнадзе понимает в футболе даже меньше, чем Белозеров. Также он полагает, что сейчас "Локомотив" будет подбирать все и тратить любые деньги и на Кузяева, и на Манджукича, чтобы хоть как-то остановить падение клуба в пропасть.
- Семин делал из "Локомотива" топ-клуб 13 лет, а сейчас мы снова становимся "пятым колесом". В начале прошлого сезона тренеру не дали приобрести Еременко к Лиге чемпионов, а ведь он бы очень помог команде, - цитирует Валерия Баринова Sport24.
Актер Баринов: Семин делал из "Локомотива" топ-клуб 13 лет, а сейчас мы снова становимся "пятым колесом"
Актер Валерий Баринов возмущен политикой руководства московского "Локомотива".
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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