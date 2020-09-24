Актер Баринов: Семин делал из "Локомотива" топ-клуб 13 лет, а сейчас мы снова становимся "пятым колесом"

Актер Валерий Баринов возмущен политикой руководства московского "Локомотива".
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Знаменитый актер и болельщик московского "Локомотива" Валерий Баринов высказался о возможном подписании клубом хорватского форварда Марио Манджукича и хавбека сборной России Далера Кузяева. "Железнодорожники" после 8 туров первенства РПЛ набрали 12 очков и занимают девятую строчку в турнирной таблице. Победа в последнем туре над "Тамбовом" (1:0) позволила "Локо" прервать пятиматчевую безвыигрышную серию.

Баринов считает, что Кикнадзе понимает в футболе даже меньше, чем Белозеров. Также он полагает, что сейчас "Локомотив" будет подбирать все и тратить любые деньги и на Кузяева, и на Манджукича, чтобы хоть как-то остановить падение клуба в пропасть.

- Семин делал из "Локомотива" топ-клуб 13 лет, а сейчас мы снова становимся "пятым колесом". В начале прошлого сезона тренеру не дали приобрести Еременко к Лиге чемпионов, а ведь он бы очень помог команде, - цитирует Валерия Баринова Sport24.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Семак: Ракицкий готовится к игре с "Уфой"
Ближайшие матчи Лиги Наций пройдут без зрителей
Дриусси вернулся к тренировкам
Смирнов близок к переходу в "Оренбург" 1
Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус
"Уфа" планирует подписать защитника и нападающего
Гендиректор "Томи": Кержакова выбирал наш президент и губернатор Томской области 3
Семак: то, что "Уфа" пропустила много — стечение обстоятельств
Актер Баринов: Семин делал из "Локомотива" топ-клуб 13 лет, а сейчас мы снова становимся "пятым колесом" 4
Французское агенство, которое работает с Ляказеттом, будет представлять услуги игрока "Спартака"
Актер Баринов: сейчас кино - это способ зарабатывания денег. Фильм про Стрельцова соберет кассу 1
Кержаков добился смягчения условий выплаты алиментов бывшей жене 1
Источник назвал причину отказа "Краснодара" от нападающего сборной Швеции
Cуарес не смог сдержать слёз на прощальной конференции в "Барселоне" (видео) 2
"Томь" объявила о назначении Александра Кержакова главным тренером 8
Губерниев: "Химки" могу спасти от вылета в качестве главного тренера, но я не пойду, много дел 11
"Словно сбывается моя мечта". Новый тренер "Зенита" по физподготовке — о переходе в клуб 1
Червиченко: меня давно интересует вопрос, что должен совершить судья, чтобы матч был переигран? 6
"Челси" подписал голкипера Менди из "Ренна" 1
Червиченко: не понимаю, за что оштрафовали Федуна. Это спектакль абсурда 2
Источник: Туре не будет в "Спартаке" 4
Пьянич: Криштиану не отговаривал меня от перехода в "Барселону"
Спортдиректор "Тамбова": победы над "Спартаком" всегда записываются в историю 1
Медведев: Дракслер? Еще не написали, что мы в Дембеле заинтересованы?
Тренерский штаб "Зенита" пополнился испанским экс-сотрудником "Локомотива" 1
Московское "Динамо" запустило франшизу футбольных школ 1
"Фулхэм" предложил 20 млн евро за защитника "Барселоны"
Директор "Енисея": очень надеялся, что Тарханов вернется в Красноярск и мы продолжим нашу плодотворную работу
«Ростов» возвращается в еврокубки. Четыре года назад желто-синие славно пошумели в ЛЧ и ЛЕ
"Уфа" арендовала полузащитника киевского "Динамо" 2
Все новости