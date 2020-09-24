— Думаю, это стечение обстоятельств — то, что команда пропустила много в этом сезоне. Дальше, думаю, в любом случае наладят и будут играть хорошо, потому что игра, прежде всего, в обороне — сильное качество "Уфы", — рассказал Семак в интервью пресс-службе клуба.
В текущем сезоне у вратаря "Уфы" Александра Беленова нет ни одного сухого матча в Тинькофф Российской Премьер-лиге. В минувшем сезоне 34-летний голкипер провёл 13 матчей в чемпионате "на ноль".
За восемь матчей нынешнего сезона башкирский клуб пропустил 14 мячей. В прошлом году за 30 матчей чемпионата эта цифра была на уровне 24.
Семак тренировал "Уфу" с 2016 по 2018 год, выведя команду в Лигу Европы.
Матч "Зенит" — "Уфа" состоится 26 сентября.
Семак: то, что "Уфа" пропустила много — стечение обстоятельств
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что "Уфа" пропускает в этом сезоне много по стечению обстоятельств.
Фото: ФК "Зенит"
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