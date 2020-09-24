"Планируем взять еще одного защитника и нападающего. Основной ориентир - российский рынок, учитывая нынешнюю ситуацию.Ближайший трансфер ожидается до конца нынешней недели", - сказал Шайбеков.
Напомним, что сегодня уфимский клуб арендовал полузащитника киевского "Динамо" Ахмеда Алибекова.
В текущем сезоне РПЛ "Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе пять очков.
Источник: ТАСС
"Уфа" планирует подписать защитника и нападающего
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал о планах на трансферном рынке.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!