"Подготовка в привычном режиме, так же как и к любому другому матчу. Ярослав Ракицкий готовится, никаких проблем на сегодняшний день нет. Есть еще две тренировки, надеюсь, никто не получит повреждений
Любая потеря очков злит игроков. Но невозможно пройти сезон без потерь", - цитирует Семака пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 31-летний Ракицкий в составе "Зенита" провел 5 матчей.
Матч "Зенит" - "Уфа" пройдет 26 сентября и начнется в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков.
Семак: Ракицкий готовится к игре с "Уфой"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 9-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: ФК "Зенит"
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