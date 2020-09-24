"Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти как профессионалу", - цитирует Алибекова пресс-служба киевского "Динамо".
Сегодня "Уфа" объявила об аренде Алибекова до конца сезона.
В прошлом сезоне 22-летний хавбек провел в аренде в "Словане", за который отыграл 18 матчей и забил 2 мяча.
В текущем сезоне РПЛ "Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
Алибеков: я родом из Дагестана, поэтому выбрал "Уфу"
Полузащитник Ахмед Алибеков рассказал о своем переходе в "Уфу".
Фото: dynamo.kiev.ua
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