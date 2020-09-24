Сообщается, что отец игрока предложил услуги своего сына генеральному директору "Локомотива" Василию Кикнадзе, но он отказался от бывшего хавбека "Зенита". Через некоторое время главный тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что ему нужен Кузяев.
Как сообщает источник, "Локомотив" не готов платить Кузяеву больше 1,25 млн евро в год, но руководство клуба еще не приняло окончательное решение в этом вопросе, так как в игроке очень заинтересован Николич.
Источник: Metaratings.ru
Николич настаивает на подписании Кузяева
"Локомотив" планирует оформить сделку с полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"
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