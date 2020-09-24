Награда вручена за вклад в развитие нефтегазовой отрасли России, сообщает пресс-служба "Спартака".
Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2004 году. С тех пор красно-белые один раз становились чемпионами России.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место, имея в своем активе 17 очков.
Федун награжден орденом
Владелец "Спартака" Леонид Федун награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Фото: ФК "Спартак"
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