"То, что потеряли очки в Екатеринбурге, это, конечно, не очень хорошо. С "Уфой" готовимся играть только на победу. На мой взгляд, соперник станет обороняться большинством. Играть от обороны. Так что будем надеяться, у нас получится вскрыть ее защиту", - сказал Жирков.
Матч "Зенит" - "Уфа" состоится 26 сентября. Начало - в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ 37-летний Жирков в составе "Зенита" провел 6 матчей.
Петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
Жирков перешел в "Зенит" из московского "Динамо" летом 2016 года.
Источник: Матч ТВ
Жирков: с "Уфой" готовимся играть только на победу
Защитник "Зенита" Юрий Жирков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: globallookpress.com
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