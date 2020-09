Классону вручили подарок за 100 матчей в "Краснодаре"

View this post on Instagram

Тут одному хорошему парню памятный подарок вручили ?? Вот так заканчиваешь тренировку, и вдруг дополнительная нагрузочка ? Поздравляем Виктора Классона с преодолением рубежа в ? матчей за «быков»? #100Матчей #Классон #ВпередБыки