28-летний Классон выступает за "Краснодар" с января 2017 года. В 100 матчах за "быков" швед забил 35 голов и отдал 24 голевые передачи.
Классону вручили подарок за 100 матчей в "Краснодаре"
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон получил памятную футболку в честь юбилейного матча за клуб.
28-летний Классон выступает за "Краснодар" с января 2017 года. В 100 матчах за "быков" швед забил 35 голов и отдал 24 голевые передачи.
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