View this post on Instagram

? Новым генеральным директором футбольного клуба «Химки» стал футбольный функционер Сергей Анохин, заменивший на этой должности Александра Зайцева. ? Спортивным директором «Химок» назначен Дмитрий Ульянов, который ранее занимал аналогичную должность в нашем клубе с 2018 по 2020 год.