"Я вернулся к тренировкам, набираю форму. Скоро увидимся на футбольном поле. До встречи", - сказал Дюпин в Instagram клуба.
Дюпин из-за простуды пропустил последние три поединка "Рубина".
В текущем сезоне РПЛ 32-летний вратарь в составе казанской команды провел 6 матчей, в которых пропустил 8 мячей.
Дюпин вернулся к тренировкам
Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин приступил к тренировкам в общей группе.
Фото: БИЗНЕС Online
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