Дюпин вернулся к тренировкам

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин приступил к тренировкам в общей группе.

Фото: БИЗНЕС Online

"Я вернулся к тренировкам, набираю форму. Скоро увидимся на футбольном поле. До встречи", - сказал Дюпин в Instagram клуба.



Дюпин из-за простуды пропустил последние три поединка "Рубина".



В текущем сезоне РПЛ 32-летний вратарь в составе казанской команды провел 6 матчей, в которых пропустил 8 мячей.