"Этим вопросом занимается новый генеральный директор "Химок". Отмечу, что переговоры с Глушаковым находятся в продвинутой стадии", - сказал Терюшков.
Ранее сообщалось, что "Химки" и Глушаков согласовали условия контракта, который будет подписан в ближайший понедельник.
В текущем сезоне РПЛ подмосковная команда занимает последнее место в турнирной таблице.
Источник: Чемпионат
Министр спорта Московской области: переговоры с Глушаковым в продвинутой стадии
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в "Химки".
Фото: ФК "Ахмат"
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