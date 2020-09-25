Министр спорта Московской области: переговоры с Глушаковым в продвинутой стадии

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в "Химки".
Фото: ФК "Ахмат"
"Этим вопросом занимается новый генеральный директор "Химок". Отмечу, что переговоры с Глушаковым находятся в продвинутой стадии", - сказал Терюшков.

Ранее сообщалось, что "Химки" и Глушаков согласовали условия контракта, который будет подписан в ближайший понедельник.

В текущем сезоне РПЛ подмосковная команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат

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Теги: Химки Российские трансферы Терюшков Глушаков
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