Защитник "Ростова" Плиев пополнил состав "Уфы"

Защитник Константин Плиев перешел в "Уфу" на правах аренды с последующим правом выкупа.
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Константин Плиев продолжит карьеру в ФК «Уфа»! Защитник Константин Плиев на правах аренды, с последующим правом выкупа, перешел в футбольныи? клуб «Уфа». Права на футболиста принадлежат «Ростову». 23-летнии? игрок является воспитанником владикавказского футбола. В феврале 2018 года Плиев переше?л в «Ростов» из «Волгаря». Затем дважды уходил в аренду в «Балтику» и «Рубин». В прошлом сезоне 2019/2020 гг. Константин прове?л 13 матчеи? в рамках России?скои? Премьер-Лиги. Футбольныи? клуб «Уфа» рад приветствовать Константина в нашеи? команде, желаем больших успехов и много побед!

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Минувший сезон 23-летний футболист также на правах аренды провел в "Рубине". Плиев принял участие в 12 матчах и получил 4 желтые карточки.

Источник: пресс-служба "Уфы"

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Теги: УФА Ростов Российские трансферы
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