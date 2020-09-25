Футболисты ЦСКА по случаю дня глухих обратились к болельщикам с помощью жестов (видео)

27-го сентября в мире отмечается международный день глухих. Совместно с Фондом развития футбола инвалидов «Равные Возможности» футболисты #ЦСКА поучаствовали в уникальной съемке, в рамках которой с помощью языка жестов обратились к болельщикам ?? pic.twitter.com/bRHDcHwAK3