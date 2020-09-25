Футболисты ЦСКА по случаю дня глухих обратились к болельщикам с помощью жестов (видео)

27-го сентября в мире отмечается международный день глухих. Совместно с Фондом развития футбола инвалидов «Равные Возможности» футболисты #ЦСКА поучаствовали в уникальной съемке, в рамках которой с помощью языка жестов обратились к болельщикам ?? pic.twitter.com/bRHDcHwAK3— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 26, 2020
ЦСКА после 8-и туров занимает 3 место в чемпионате России. Следующий матч в РПЛ "армейцы" проведут дома 27 сентября против "Локомотива". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.
Источник: пресс-служба ЦСКА