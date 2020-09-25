Как сообщает источник, подмосковный клуб досрочно разорвёт контракт с 25-летним футболистом.
В текущем сезоне Георгиевский ни разу не вышел на поле в матчах чемпионата России.
Вингер стал игроком "Химок" в феврале 2020 года, перейдя в клуб на правах свободного агента.
Источник: "СЭ".
Источник: "Химки" расторгнут контракт с Георгиевским
Полузащитник "Химок" Святослав Георгиевский покинет команду.
Фото: ФК "Химки"
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