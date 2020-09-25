По сведениям источника, агенты предлагали услуги 33-летнего итальянца "Краснодару", но российский клуб ответил отказом, так как полностью заполнил легионерскую норму (8 человек) на сезон.
Добавляется, что Дмитрий Гунько во времена работы в "Химках" общался с футболистом, но подмосковная команда не смогла удовлетворить требования игрока.
Бокетти хочет покинуть "Верону", чтобы иметь постоянную игровую практику. Он перешёл в команду летом 2019 года, а до этого девять лет провёл в России, выступая за "Рубин" и "Спартак".
Источник: "СЭ".
Источник: услуги Бокетти были предложены "Краснодару"
Защитник "Вероны" Сальваторе Бокетти мог вернуться в Россию.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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