Отец полузащитника "Монпелье": от "Ахмата" есть конкретное предложение

Адам Адуев, отец полузащитника "Монпелье" Амира Адуева, подтвердил интерес к футболисту со стороны "Ахмата".
Фото: ФК "Монпелье"
— Интерес "Ахмата"? Помимо других команд есть конкретное предложение от грозненского клуба. Это правда. Ведутся переговоры. А точнее будет только тогда, когда подпишем контракт с клубом, — рассказал Адуев-старший в интервью "СЭ".

21-летний Адуев находится в структуре "Монпелье" с 2016 года. За клуб футболист провёл шесть матчей в юношеской Лиге чемпионов, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Ранее о переходе футболиста в "Ахмат" сообщил его агент Адриан Алиай.

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Теги: Ахмат Монпелье Адуев Лига 1
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