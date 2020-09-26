— Интерес "Ахмата"? Помимо других команд есть конкретное предложение от грозненского клуба. Это правда. Ведутся переговоры. А точнее будет только тогда, когда подпишем контракт с клубом, — рассказал Адуев-старший в интервью "СЭ".
21-летний Адуев находится в структуре "Монпелье" с 2016 года. За клуб футболист провёл шесть матчей в юношеской Лиге чемпионов, забил три гола и отдал три голевые передачи.
Ранее о переходе футболиста в "Ахмат" сообщил его агент Адриан Алиай.
Отец полузащитника "Монпелье": от "Ахмата" есть конкретное предложение
Адам Адуев, отец полузащитника "Монпелье" Амира Адуева, подтвердил интерес к футболисту со стороны "Ахмата".
Фото: ФК "Монпелье"
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