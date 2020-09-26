— Ожидали, что "Тамбов" больше играет от обороны, знали, что они компактно играют сзади. "Спартак" имел много подходов, был у меня момент.
Когда я нанёс тот удар в штангу, мне казалось, что мяч укатывается из штрафной, попасть было сложно в том моменте.
Считаю, что "Спартаку" не нужно ничего менять, нужно продолжать играть в таком же темпе и создавать моменты, — рассказал форвард в эфире "Матч Премьер".
Кокорин прокомментировал первый тайм матча с "Тамбовом"
Фото: ФК "Спартак"
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