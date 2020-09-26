"Спартак" обыграл "Тамбов" благодаря дублю Айртона

"Спартак" был сильнее "Тамбова" в девятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Cледует сразу отметить, что в воротах "Тамбова" начал матч Никита Чагров. 25-летний футболист дебютирует в РПЛ, но нельзя сказать, что у него или у его визави Александра Максименко была работа в первом тайме. Свой первый удар по воротам "Спартак" нанёс на седьмой минуте: Зобнин из-за пределов штрафной нанёс удар, который не стал опасным для Чагрова. После 30 минуты команды начали наращивать темп. Был удар в перекладину от футболиста "Тамбова", а также в штангу попал Кокорин. Правда, забить командам так и не удалось.

Перед началом второго тайма команды сделали замены. У "Тамбова" Карасёв вышел вместо Балашова, а у "Спартака" появился Ещенко вместо Умярова, который не смог продолжить игру после полученного повреждения в первом тайме. Ещенко занял позицию на правом фланге, а Зобнин опустился на привычную позицию в центре поля. Уже на 47 минуте матча счёт мог открывать Кокорин: Ларссон сыграл в стенку с Александром, а тот пробил прямо в Чагрова, мяч отлетел к шведу, но мяч после его удара полетел мимо ворот. На 52 минуте Тедеско сделал двойную замену: Гапонов заменил Кутепова, а Понсе Кокорина.

Самый опасный момент после начала второй части матча был у "Тамбова". На 62 минуте мяч завязался в штрафной площади "Спартака", где дважды сумел пробить Обухов. Сначала мяч заблокировал Джикия, а затем Жиго движением ноги не позволил снаряду пересечь линию ворот команды. Спустя пять минут возможность забить была уже у гостей. Навес Айртона прервал Чагров, который выбил мяч на ногу. Понсе. Аргентинец пробил в касание, но мяч ударился об землю и приземлился на сетку ворот. На 74 минуте Соболев заменил Бакаева, и сразу же помог команде забить. Крал выполнил навес в штрафную, Соболев зацепился за мяч, пробил, но попал в защитников. Мяч отлетел к Айртону, который мощным ударом в ближний угол открыл счёт в матче.

Москвичи забили второй гол на 79 минуте. Айртон прорвался по флангу и прострелил на Понсе, который замкнул передачу. Правда, арбитр посчитал, что бразилец оттолкнул Таказова во время забега и отменил гол. Вышедший на замену Соболев продолжил активную игру: форвард попытался сохранить мяч в пределах поля, но вратарь "Тамбов" Чагров выставил руку. "Спартак" получил право на стандарт у линии штрафной. С подачей защитники хозяев справились, но мяч отлетел на ногу Айртона, который из-за пределов поля пытался нанести удар или вынести мяч, попав точно в ворота. Практически сразу же после этого Урунов заменил Ларссона. Больше забить команды не смогли.

Победа позволила "Спартаку" набрать 20 очко и выйти на первое место. У "Зенита"— на три очка меньше, но игра в запасе.

Чемпионат России, 9 тур

"Тамбов" 0:2 "Спартак"

Голы: Айртон, 76, 86


"Тамбов": Чагров, Каплиенко, Грицаенко, Таказов (Чичерин, 88), Шляков, Килин, Балашов (Карасев, 46), Тетрашвили, Чуперка, Обухов (Онугха, 81), Панченко (Костюков, 81)

"Спартак": Максименко, Кутепов (Гапонов, 56), Айртон, Джикия, Жиго, Бакаев (Соболев, 74), Умяров (Ещенко, 46), Крал, Зобнин, Кокорин (Понсе, 56), Ларссон (Урунов, 88)

Предупреждения: Кутепов, 12, Балашов, 40, Понсе, 58, Чуперка, 60, Чагоров, 82, Зобнин, 88

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Спартак Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Первушин: если бы забили, когда мяч катался в штрафной "Спартака", не понятно, как сложилась бы игра
Айртон: вчера Тедеско сказал, что я могу решить исход матча. Напророчил 1
Айртон забил два, Кокорин два не забил. «Спартак» минимум не отстал от «Зенита» перед личной сшибкой
Айртон впервые оформил дубль, а также забил за "Спартак" в РПЛ
"Спартак" обыграл "Тамбов" благодаря дублю Айртона 26
Ракицкий в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уфой" 1
Ещенко проводит 100-й матч за "Спартак"
Чеснаускис: после матча, Овчинников приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы — и выдыхал
Кокорин прокомментировал первый тайм матча с "Тамбовом"
РФС утвердил 5% гостевой квоты билетов на матчи РПЛ
Источник: Чернов и Зиньковский могут перейти в "Химки"
Генеральный директор "Рубина": мы готовились к матчу с "Ротором" изначально, так как у них сейчас всё нормально 1
Отец полузащитника "Монпелье": от "Ахмата" есть конкретное предложение
Титов, Аленичев и Егоров присутствуют на матче "Тамбов" — "Спартак" 1
Источник: Джорджевич не перейдёт в "Химки"
Источник назвал футболиста, которого "Зенит" изолировал от команды из-за температуры
Терехин: не знаю, куда именно Филиппу нужно уезжать, но перезагрузить карьеру ему необходимо
Кокорин и Жиго в стартовом составе "Спартака" на матч с "Тамбовом" 5
Ребежа: перед каждым матчем Слуцкий находил новые слова, которые давали понять, что это игра — самая важная
Источник: услуги Бокетти были предложены "Краснодару"
Сиприен, который был интересен "Спартаку", ведет переговоры с "Астон Виллой"
Источник: "Химки" расторгнут контракт с Георгиевским
Лемар из "Атлетико" может перейти в "РБ Лейпциг"
Рудковская: мне очень нравилась пара Лопыревой и Смолова 3
Конте: Перишич вернулся с огромной решимостью играть за "Интер"
Аджинджал и Казаков вошли в тренерский штаб Кержакова в "Томи" 1
Источник: Сигневич расторг контракт с "Химками" спустя 2,5 недели после перехода
Слуцкий - об игре с "Ротором": матч состоится. "Рубин" такого рода подарки не получает 8
Футболисты ЦСКА по случаю дня глухих обратились к болельщикам с помощью жестов (видео) 1
Фабрегас выразил надежду, что однажды Месси перейдет в "Монако"
Все новости