"Спартак" обыграл "Тамбов" благодаря дублю Айртона

Перед началом второго тайма команды сделали замены. У "Тамбова" Карасёв вышел вместо Балашова, а у "Спартака" появился Ещенко вместо Умярова, который не смог продолжить игру после полученного повреждения в первом тайме. Ещенко занял позицию на правом фланге, а Зобнин опустился на привычную позицию в центре поля. Уже на 47 минуте матча счёт мог открывать Кокорин: Ларссон сыграл в стенку с Александром, а тот пробил прямо в Чагрова, мяч отлетел к шведу, но мяч после его удара полетел мимо ворот. На 52 минуте Тедеско сделал двойную замену: Гапонов заменил Кутепова, а Понсе Кокорина.
Самый опасный момент после начала второй части матча был у "Тамбова". На 62 минуте мяч завязался в штрафной площади "Спартака", где дважды сумел пробить Обухов. Сначала мяч заблокировал Джикия, а затем Жиго движением ноги не позволил снаряду пересечь линию ворот команды. Спустя пять минут возможность забить была уже у гостей. Навес Айртона прервал Чагров, который выбил мяч на ногу. Понсе. Аргентинец пробил в касание, но мяч ударился об землю и приземлился на сетку ворот. На 74 минуте Соболев заменил Бакаева, и сразу же помог команде забить. Крал выполнил навес в штрафную, Соболев зацепился за мяч, пробил, но попал в защитников. Мяч отлетел к Айртону, который мощным ударом в ближний угол открыл счёт в матче.
Москвичи забили второй гол на 79 минуте. Айртон прорвался по флангу и прострелил на Понсе, который замкнул передачу. Правда, арбитр посчитал, что бразилец оттолкнул Таказова во время забега и отменил гол. Вышедший на замену Соболев продолжил активную игру: форвард попытался сохранить мяч в пределах поля, но вратарь "Тамбов" Чагров выставил руку. "Спартак" получил право на стандарт у линии штрафной. С подачей защитники хозяев справились, но мяч отлетел на ногу Айртона, который из-за пределов поля пытался нанести удар или вынести мяч, попав точно в ворота. Практически сразу же после этого Урунов заменил Ларссона. Больше забить команды не смогли.
Победа позволила "Спартаку" набрать 20 очко и выйти на первое место. У "Зенита"— на три очка меньше, но игра в запасе.
Чемпионат России, 9 тур
"Тамбов" 0:2 "Спартак"
Голы: Айртон, 76, 86
"Тамбов" 0:2 "Спартак"
Голы: Айртон, 76, 86
"Тамбов": Чагров, Каплиенко, Грицаенко, Таказов (Чичерин, 88), Шляков, Килин, Балашов (Карасев, 46), Тетрашвили, Чуперка, Обухов (Онугха, 81), Панченко (Костюков, 81)
"Спартак": Максименко, Кутепов (Гапонов, 56), Айртон, Джикия, Жиго, Бакаев (Соболев, 74), Умяров (Ещенко, 46), Крал, Зобнин, Кокорин (Понсе, 56), Ларссон (Урунов, 88)
Предупреждения: Кутепов, 12, Балашов, 40, Понсе, 58, Чуперка, 60, Чагоров, 82, Зобнин, 88