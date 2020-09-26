Айртон: вчера Тедеско сказал, что я могу решить исход матча. Напророчил

Защитник " Спартака " Лукас Айртон поделился эмоциями от победы над "Тамбовом" (2:0).

Фото: ФК "Спартак"

— На самом деле рад, что получилось забить. Долго над эти работал. В Кубке России забил первый, сейчас ещё два. Стараюсь помогать команде, особенно приятно, когда забиваешь и побеждаешь. Вчера Тедеско пошутил, что я могу решить исход матча. Напророчил, — рассказал Айртон в эфире телеканала "Матч Премьер".



Айртон в текущем сезоне провёл девять матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал голевую передачу. В матче с "Тамбовом" игрок забил два гола и стал лучшим игроком матча.