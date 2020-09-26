"Насколько стало легче после первого гола? Матч непростой, как и любая игра. Если бы не забили, было сложнее, хорошо, что сумели открыть счет, контролировали игру, посмотрим, что скажет тренер", - сказал Малком.
В матче "Зенит" - "Уфа" команды ушли на перерыв со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Малком: если бы не забили "Уфе", было сложнее
Полузащитник "Зенита" Малком поделился мнением о первом тайме матча 9-го тура с "Уфой".
Фото: ФК "Зенит"
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