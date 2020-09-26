Газизов оценил игру Кокорина

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов оценил действия нападающего команды Александра Кокорина в матче 9-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Спартак"
"Кокорин отыграл хорошо. Мне показалось, что все правильно делал. Он не забил, но думаю, сделает это, когда надо будет. Голы еще придут", - сказал Газизов.

Матч завершился победой "Спартака" со счетом 2:0. Кокорин провел вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте на Понсе, который сделал дубль.

Источник: "СЭ"

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Теги: Спартак Кокорин Газизов Тамбов
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