"Кокорин отыграл хорошо. Мне показалось, что все правильно делал. Он не забил, но думаю, сделает это, когда надо будет. Голы еще придут", - сказал Газизов.
Матч завершился победой "Спартака" со счетом 2:0. Кокорин провел вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте на Понсе, который сделал дубль.
Источник: "СЭ"
Газизов оценил игру Кокорина
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов оценил действия нападающего команды Александра Кокорина в матче 9-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Спартак"
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