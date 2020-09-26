Иранский форвард не смог сам покинуть поле, его увезли на электромобиле. Отметим, что Азмун в этом матче забил два мяча.
Напомним, что ранее из-за травмы был заменен Малком.
В этой игре идут последние минуты, "Зенит" побеждает со счетом 5:0.
Азмун получил травму в матче с "Уфой". Его увезли с поля на электромобиле
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун получил травму в поединке 9-го тура РПЛ с "Уфой".
Фото: ФК "Зенит"
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