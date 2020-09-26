Евсеев: не буду сваливать на игроков, виноват я

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итог матча 9-го тура РПЛ с " Зенитом ".

Фото: Инстаграм Вадима Евсеева

"Я не увидел команду на поле, я увидел 11 игроков, из которых 5 поменял. Я не буду сваливать на игроков, виноват тренер, виноват я. Я за всё в ответе, значит я не достучался, не довёл ту информацию, чтобы избежать такого разгрома. На каждую нашу атаку во втором тайме, соперник отвечал двумя", - сказал Евсеев.



Поединок завершился поражением "Уфы" со счетом 0:6.